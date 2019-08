Kommune har ikke råd til at anlægge boldbaner: Nu får idrætsfolk ansvaret - og en pose penge

Det er tanken, at Løgstørs nye stadion-anlæg skal ligge her - ved siden af Idrætscenter Lanternen. Nu forsøger idrætsfolkene selv at føre projektet ud i livet, efter det ikke er lykkedes for kommunen. Bagefter tænkes det gamle stadion at benyttes til attraktive kommunale byggegrunde - det ligger nemlig lige ud til Limfjorden med udsigt til Løgstør Bredning. Arkivfoto: Claus Søndberg