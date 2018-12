Kommune sidder fast i sag om omstridt brugtvognshandler: - Hjælp os, Christiansborg

Tre toppolitikere fra Vesthimmerlands Kommune stillede op til verbale hug fra Aggersundborgerne på borgermødet tirsdag aften. Stående er det formanden for teknisk udvalg, Uffe Bro (S), i midten borgmester Per Bach Laursen (V) samt formanden for kultur - og fritidsudvalget, Asger Andersen. Foto: Claus Søndberg