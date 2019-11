Møller og turister fyldte rummet op

LØGSTØR:- Er der nogen her, som er kommet for at høre om andet end vindmøller i Malle og turistsamarbejde? Så stik lige en hånd i vejret...

Ikke en eneste hånd røg op, da ordstyrer Per Jensen på forhånd loddede interessen for politiske emner, da Løgstør Parkhotel søndag havde indbudt til politisk café og brunch på hotellet.

Arrangementet var det første i en række, hvor hotellets indehaver, Torben Larche, inviterer lokale politikere og befolkningen indenfor til politiske møder i et forsøg på at få spot på emner, der fylder i Løgstør-området.

Til det første møde var byrådsmedlemmerne Per Bach Laursen (V og borgemster), Allan Ritter (K), Uffe Bro (S) samt Per Jensen (S) inviteret. Sidstnævnte både som ordstyrer og paneldeltager.

70 gæster havde meldt sig til arrangementet - og det gør Torben Larche glad.

- Var der kommet 30, så havde jeg været mere end tilfreds, lød det fra hotellets indehaver, mens han sammen med politikerne tog imod gæsterne, som tjekkede ind for at høre en to timer lang politisk debat.

2020-budget

Her fik politikerne i den første time lov til at stille skarpt på effekterne af det kommunal 2020-budget for Løgstør-området. Men da Per Jensen i den sidste time lagde an til debat om øjeblikkets to varmeste politiske emner - opstilling af vindmøller i Malle og Vesthimmerlands Kommunes eventuelle turistsamarbejde med Mariagerfjord - kom der gang i debatten.

Begge sager bliver afgjort i nærmeste fremtid i byrådet.

I december afgøres det, om et lokalt vindmøllelag skal have lov til at opstille seks nye store kæmpevindmøller i Malle.

Her har der på forhånd været en række beboerprotester - og det har fået de konservative til at melde ud, at de ikke vil have møllerne.

- Det har vi gjort af respekt for borgerne i området, sagde Allan Ritter på mødet.

Hvordan Venstre og Socialdemokraterne stiller sig til spørgsmålet - ja, det fik mødets tilhørere til gengæld ikke svar på.

Begge partier vil først have læst de indsigelser, der er kommet ind i høringsprocessen, før de melder ud.

- Det er af respekt for processen, slog Per Bach Laursen fast.

Uffe Bro gav ham ret og sagde samtidig, at det også vil være at holde mølleinvestorerne for nar, hvis man afgør sagen, inden indsigelser er læst.

Der er kommet omkring 70 indsigelser i sagen.

Turisme

Hvis man er interesseret i, hvad partierne mener omkring et muligt turistsamarbejde med Mariagerfjord Kommune, kunne man få en god indikation på søndagens møde - inden man måske møder op i byrådssalen i Aars på torsdag og får afgørelsen.

Her er der lagt op heftig debat og en tæt afstemning, som efter alt at dømme vil splitte flere politiske partier.

På forhånd har Allan Ritter sagt, at han ikke kan gå ind for en løsning med Mariagerfjord. Dermed går han imod resten af K-byrådsgruppe. Det forklarede han på søndagscaféen således: - Jeg synes, at det bliver en destination for destinationens skyld.

Kontoret flyttes

Hvis der bliver flertal for et turistsamarbejde med Mariagerfjord, vil det betyde, at turistorganisationen VisitVesthimmerlands kontor i den gamle toldbod i Løgstør bliver flyttet til Aars.

Mariagerfjord Kommune har nemlig krævet, at kontoret ikke må ligge i Løgstør - men skal til Aars.

Og en flytning har fået følelserne i spil i Løgstør-området, hvilket tydeligt fremgik at debatmødet søndag.

- Vores holdning er, at sagen skal vente med at blive afgjort, indtil vi får undersøgt om der er andre samarbejdsmuligheder, sagde Per Jensen, mens Per Bach Laursen erkendte, at det ikke er den skønneste sag at skulle håndtere som borgmester:

- Men jeg er tilhænger af turistsamarbejde med Mariagerfjord, sagde han.

Følelser i spil

Anders Bloksgaard, formand for turistforeningen i Løgstør, advarede politikerne om, at der er meget på spil for Løgstør, hvis det ender med, at kontoret rykkes fra Løgstør til Aars.

- En flytning vil betyde meget for de mange frivillige, som arbejder med turisme i byen, lød det fra Bloksgaard mens turistchef Jimmi Petersen, også bosat i Løgstør, talte for at gå med Mariagerfjord. Men samtidig lod han forstå, at han og VisitVesthimmerland i sagen er blevet hårdt presset af såvel politikere og lokale i Løgstør.