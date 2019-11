Naturens fremmeste fortaler: - Jeg skal ikke være den gamle, der sidder og siger ”det har vi jo prøvet før”

VESTHIMMERLAND:- Jeg skal ikke være den gamle, der sidder og siger ”Det har vi prøvet før”.

Efter mere end 25 år i Danmarks Naturfredningsforenings tjeneste, siger den 76-årige formand for DNs afdeling i Vesthimmerland, Svend Dahl, farvel til formandsposten. Og forlader bestyrelsen helt.

Taktstokken er overladt til Jakob Kortegaard, der er biolog og økologisk landmand.

Svend Dahl tog sin afsked på årsmødet. Det skete til stående klapsalver.

Den stående applaus fra de mange deltagere i Danmarks Naturfredningsforenings årsmøde mod Svend Dahl kom efter en kæmpe indsats som naturens fremmeste fortaler gennem mange år.

Det startede på Sjælland, hvor han fra 1991 til 2005 var rektor på Teknisk Laborantskole, og i den tid også sad i den lokale DN-forening her. Efter han i 2005 var gået på efterløn og flyttede til Løgstør, så fortsatte han arbejdet her, og det var med ham ved roret, at de tre lokale DN-komiteer i Aalestrup, Aars og Løgstør i 2011 blev lagt sammen til DN Vesthimmerland. Med Svend Dahl som formand, naturligvis.

- Men nu tilsiger min alder, at det er på tide at give plads for yngre kræfter i DN Vesthimmerland. Vi har en aktiv og organisatorisk velfungerende bestyrelse, så det er med ro i sjælen, at jeg giver stafetten videre til den nye formand, siger Svend Dahl, der fyldte 76 år i år.

Han har brugt meget af sin fritid i naturens tjeneste. Således har DN alene i 2019 modtaget ca. 400 sagsdokumenter til orientering og behandling. Nogle har udløst klagesag eller høringssvar, andre er drøftet i bestyrelsen og ved henvendelse til andre myndigheder. Alt sammen noget, der tager tid - ikke mindst formandens.

- I gennemsnit har jeg vel brugt 10 timer om ugen på formandsarbejdet, siger Svend Dahl, der i sin formandstid blandt andet har kæmpet kampe mod byggeri ved kysten og været på barrikaderne, da der var planer om ændre naturfredningsloven samt da Vesthimmerlands Kommune skulle have en plan- og bæredygtighedsstrategi. DN Vesthimmerland var også på banen, da der skulle laves ny stor omfartsvej syd om Aars - og her fik indsigelser fra foreningen vejstrækningen ændret.

Alle kampe er kæmpet i naturens tjeneste.

Afdelingsbestyrelsen har netop konstitueret sig med biolog og økologisk landmand Jakob Kortegaard, Sjørup ved Farsø, som ny formand.

Jakob Kortegaard har meget stor viden om miljø, natur og de lokale forhold i Vesthimmerland og er blandt andet formand for Uhrehøj-gruppen, der er et samarbejde mellem en række lokale brugergrupper.

Som Svend Dahls afløser i bestyrelsen blev læge Charlotte Weirsøe, Vestrup, valgt på årsmødet, mens Sten Søndergaard, Aalestrup, blev genvalgt og af bestyrelsen udpeget som næstformand. Han fungerer pt. som vikar for formand Jakob Kortegaaard, der stadig er sygemeldt efter et uheld på Island i sommer.