Plan om kæmpemøller lider døden på forhånd: - Wow, det var sgu´ en tidlig julegave

Det er et lokal vindmøllelag, der har søgt kommunen om lov til at opstille de fire kæmpemøller. Det får de ikke lov til. Søren Torp, der har stået i spidsen for de mange protesterende beboere i Malle, ånder lettet op. Byrådsflertallet for at droppe vindmølleplanerne er hjemme for ham og de øvrige beboere i området. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen