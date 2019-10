Plan: Her skal der bygges nye lejligheder med fjordudsigt

Her skal de 31 lejligheder ligge - på hjørnet af Limfjordsvej/Havnevej i Løgstør. Vesthimmerlands Kommunen skal i givet fald komme med et såkaldt grundkapitalgrundlag på 5,2 mio. kr. Det svarer til 10 procent af anskaffelsesummen på de 52 mio. kr. Herfra kan der trækkes salgsprisen på tre mio. kr. grunden, som er ejet af kommunen. I boligforeningens budget er der afsat en budgetpris på byggegrund samt nedbrydning af eksisterende bygninger på tre mio. kr. Foto: Per Mørk