Det bliver efter alt at dømme svært at finde et flertal i det nuværende byråd, der vil være med til at få lavet en uvildig undersøgelse af, hvad der er gået galt økonomisk i forbindelse med etablering af den nye omfartsvej syd om Aars - som foreslået af Socialdemokratiet. Vejen blev i sin tid gennemtrumfet via V-K-flertal. Foto: Lars Pauli